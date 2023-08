»Viele (…) haben mich bedrängt, eine andere Entscheidung zu treffen«, sagte Bartsch. Sein Entschluss habe aber schon lange vor der Bundestagswahl festgestanden. Er hätte diesen eigentlich an seinem Geburtstag am 31. März kommunizieren wollen. Ihm sei jedoch geraten worden, dies angesichts der schwierigen Lage, in der sich die Partei gerade befinde, zu verschieben. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, so Bartsch.