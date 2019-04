Interview mit Brandenburgs Ministerpräsident Woidke "Eine Frage des Stolzes der Ostdeutschen"

SPIEGEL ONLINE: Herr Woidke, der SPD drohen in Brandenburg herbe Verluste, Rot-Rot hat nach heutigem Umfragestand keine Mehrheit mehr. Wenn Sie Ministerpräsident bleiben wollen, sind Sie womöglich auf die Hilfe der Grünen angewiesen. Graut es Ihnen vor den Wahlen?

Dietmar Woidke: Ich bin optimistisch, dass es uns gelingt, unsere Zustimmungswerte weiter zu verbessern. Wir sind das erfolgreichste Bundesland im Osten. Aber als SPD in Brandenburg hängen wir natürlich auch am Bundestrend. Selbstverständlich haben wir noch Luft nach oben.

SPIEGEL ONLINE: Linke und Grüne drängen beide auf einen schnelleren Kohleausstieg. Sie dagegen bremsen. Das könnte in einem rot-rot-grünen Dreierbündnis erst recht zum Problem werden.

Woidke: Der aktuelle Kohlekompromiss ist gut, ein Signal gegen Polarisierung und für Kompromissfähigkeit in schwierigen Lagen. Zugleich bin ich überzeugt, dass wir noch eine andere Diskussion führen müssen: Seit Jahren mühen wir uns ab, Stromleitungen von Norden nach Süden zu bauen. Dabei wäre es sinnvoller, erneuerbare Energien vor Ort zu nutzen und zu verbrauchen. Oder noch deutlicher: Wir müssen gerade im Osten die Industrie dort halten und neu ansiedeln, wo die Erneuerbare Energie ist.

SPIEGEL ONLINE: Müssen wir beim Klimaschutz nicht größer denken? Brauchen wir nicht grundsätzlich mehr Radikalität, mehr Tempo, schnellere Umbrüche? Das fordern ja auch die Jugendlichen bei den Schülerprotesten.

Woidke: Ich freue mich, dass offensichtlich wieder eine rebellische Generation heranwächst, die selbstbewusst ist, eigene Ziele hat und sich nicht alles gefallen lässt, die sich um ihre Zukunft sorgt. Das ist für Deutschland und Europa ein wichtiges Zeichen. Aber natürlich müssen Politiker mehr in ihre Überlegungen einbeziehen als Maximalforderungen auf Plakaten. Demokratie lebt vom Kompromiss und dem Abwägen von Argumenten. Das braucht Geduld und Zeit.

SPIEGEL ONLINE: Auch in der Flüchtlingspolitik gibt es im Mitte-Links-Lager Differenzen. Sie fordern "klare Kante", der Staat müsse im Zweifel "schnell abschieben". Wie wollen Sie das Linken und Grünen vermitteln?

Woidke: Die Menschen erwarten zu Recht einen starken Staat, der Regeln durchsetzt. Der Staat darf beim Grenzschutz nicht kapitulieren. Da sind in den Jahren 2015 und 2016 Fehler passiert. Wir dürfen die Kriminalität von Flüchtlingen nicht verharmlosen, sondern müssen bei den Wenigen, die das Zusammenleben im Land schwer stören, eine Grenze ziehen. Das ist übrigens vor allem auch im Interesse der Menschen in Not, die hier wirklich Schutz suchen. Und dafür steht die SPD. Andere sehen die Dinge anders. Humanität darf nicht Naivität bedeuten.

SPIEGEL ONLINE: Wen meinen Sie?

Woidke: Zum Beispiel die Grünen, die permanent die Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten blockieren.

SPIEGEL ONLINE: Ihr eigener Koalitionspartner lehnt die Ausweitung ebenfalls ab, im Bundesrat könnte Brandenburg nicht zustimmen.

Woidke: Ich hoffe, dass noch Bewegung in die Sache kommt. Was wir derzeit erleben, ist eine indirekte Diskriminierung. Sie können ja mal einen Marokkaner fragen, was er davon hält, dass die Bundesregierung sein Land als Schurkenstaat einstuft. Wir stehen zum Recht auf Asyl und zur Genfer Konvention. Wir müssen in der Flüchtlingspolitik endlich aus den ideologischen Schützengräben raus.

SPIEGEL ONLINE: Ihr Parteigenosse und Finanzminister Olaf Scholz will die Bundesmittel für die Integration von Flüchtlingen kürzen. Warum hört er nicht auf Sie?

Woidke: Wir führen die Diskussion mit der Bundesregierung. Integration ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Wenn wir jetzt an der falschen Stelle sparen, werden wir später viel mehr ausgeben müssen, um die Probleme zu bekämpfen. Der Bund darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen.

SPIEGEL ONLINE: Auf Bundesebene verharrt die SPD im Umfragekeller - trotz aller Erneuerungsversuche. Ist Andrea Nahles die Richtige an der Parteispitze?

Woidke: Ja. Andrea Nahles hat in sehr schwieriger Lage für die Partei Verantwortung übernommen. Wir müssen jetzt thematisch weiterkommen und auch in der Großen Koalition noch größere Entschlossenheit und Profil zeigen. Am Ende zählen Wahlergebnisse, nicht Umfragen. Personaldebatten helfen uns überhaupt nicht weiter.

SPIEGEL ONLINE: Hilft denn die GroKo noch? Oder sollte die SPD das Bündnis lieber aufgeben?

Woidke: Nicht solange wir etwas für die Menschen bewegen können. Die SPD müsste raus aus der Großen Koalition, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen kann.

SPIEGEL ONLINE: Und ist es schon soweit?

Woidke: Im Moment haben wir es mit einer CDU zu tun, die deutlich nach rechts gerückt ist. Das ist eine große Chance für die SPD: Wir werden wieder stärker als Partei der Arbeitnehmer wahrgenommen und als Schutzmacht für diejenigen, denen es nicht so gut geht. Diesem Anspruch müssen wir gerecht werden.

SPIEGEL ONLINE: Also ist der Linksschwenk richtig?

Woidke: Was heißt Linksschwenk? Es geht um konkrete Politik für die Menschen: Ich halte die Respektrente ohne Bedürftigkeitsprüfung für wichtig, vor allem für die Menschen in Brandenburg. Es betrifft genau die Generation, die dieses Land in den Neunzigerjahren wiederaufgebaut hat. Das ist auch eine Frage des Stolzes der Ostdeutschen.

SPIEGEL ONLINE: Die Abkehr von Hartz IV hat bei vielen in Ihrer Partei für große Erleichterung gesorgt. Teilen Sie die Euphorie?

Woidke: Nein. Die SPD sollte sich nicht für die Agenda 2010 schämen. Das ist schädlich für die Partei. Die Agenda-Reformen waren damals richtig. Sie haben Deutschland vorangebracht und Deutschland besser gemacht. Aber natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn wir heute bestimmte Regelungen als nicht mehr zeitgemäß einstufen und korrigieren.

SPIEGEL ONLINE: Und der Osten? Fühlen Sie sich noch abgehängt?

Woidke: Nochmal das Beispiel Rente: Hier haben wir 30 Jahre nach dem Mauerfall noch immer zwei getrennte Rechtssysteme. Das ist ein Unding. Doch nicht nur das. Viele Menschen im Osten haben keine großen Ersparnisse, können sich Zuzahlungen für die Pflege im Alter nicht leisten. Dort droht vielen Menschen die Armutsfalle. Dazu haben wir in vielen Branchen noch ungleiche Tariflöhne. Im Osten wird im Durchschnitt nur 80 Prozent des Westlohns verdient und gleichzeitig zum großen Teil länger gearbeitet. Da muss sich was ändern.

SPIEGEL ONLINE: Im Osten ist die AfD besonders stark. Das führt auch zu ganz neuen Koalitionsüberlegungen: In Brandenburg haben sogar schon CDU und Linke miteinander geflirtet.

Woidke: Das sehe ich mit großer Gelassenheit.

