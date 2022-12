Digitalisierung Bund will Gesetze künftig online veröffentlichen

Rechtsverordnungen und Gesetze des Bundes sollen in Zukunft auf einer digitalen Plattform offiziell verkündet werden. Der Bundestag beschloss dafür am Donnerstagabend eine Grundgesetzänderung mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit. Bislang schreibt die Verfassung die Veröffentlichung in Papierform im Bundesgesetzblatt vor. Künftig solle das elektronische Bundesgesetzblatt »das alleinige Verkündungsorgan für Gesetze und Rechtsverordnungen« sein, erklärte das Bundesjustizministerium.