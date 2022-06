Kritik am Vorschlagsverfahren

Laut »SZ« gab es in FDP-Kreisen auch Kritik am Vorgehen der Familienministerin Lisa Paus (Grüne), die Ataman vorgeschlagen hatte: Üblich sei es bei der Besetzung von Bundesbeauftragten, dass sich eine Kandidatin vor der Wahl in den Fraktionen vorstelle und erst dann nominiert werde. Dies ist nun geschehen: Ferda Ataman hat sich am Dienstag in den Fraktionen von Grünen und FDP vorgestellt.