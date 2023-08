Das DIW hält fest: »Würde sich die AfD-Politik durchsetzen, käme es zu einer Umverteilung von Einkommen und sozialen Leistungen von AfD-Wähler*innen hin zu den Wähler*innen anderer Parteien.«

Bei der Klimapolitik gebe es zudem keine Partei, die Maßnahmen systematischer ablehne, so Fratzscher. Außerdem unterscheide sich die Partei in der Gesellschaftspolitik von allen anderen Parteien im Bundestag am stärksten, indem sie Rechte und Freiheiten vor allem für Minderheiten beschneiden wolle. Darüber hinaus wolle sie als einzige Partei die Europäische Union (EU) abschaffen oder massiv beschneiden.