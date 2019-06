Position zu Donald Trump Merz stärkt Kramp-Karrenbauer den Rücken

US-Präsident Donald Trump in eine Reihe zu stellen mit Autokraten wie Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan , das sei nicht hinnehmbar - so urteilte vor wenigen Tagen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ihr ehemaliger Rivale Friedrich Merz hat ihr in der Causa nun den Rücken gestärkt. "Amerika ist und bleibt der wichtigste Verbündete Deutschlands und Europas - unabhängig davon, wer gerade regiert", sagte Merz den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Weiter sagte der scheidende Vorsitzende des Vereins Atlantik-Brücke zur Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen: "Äquidistanz zu Russland und den USA ist keine Option für Deutschland." Äquidistanz bedeutet gleicher Abstand - in diesem politischen Kontext also, keinem Akteur näher zu stehen als dem anderen.

Kramp-Karrenbauer hatte die politische Nähe zu den Vereinigten Staaten betont und eine "Äquidistanz" zu Trump und dem russischen Staatschef Putin ausgeschlossen. Dem widersprach kurz darauf EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU): Es gebe zwar viele Unterschiede bei der Bewertung der Regierungen in Moskau, Ankara und Washington, sagte er in Brüssel. Gleichzeitig gebe es aber doch ein paar Gemeinsamkeiten. "Die Europäische Union wird von allen dreien nicht wirklich gemocht", sagte Oettinger mit Blick auf Erdogan, Putin und Trump.

Die CDU-Chefin schlug mit ihrer Bewertung eine andere Tonlage an als Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich in ihrer Rede an der US-Eliteuniversität Harvard kürzlich klar von Trump abgegrenzt hatte.

Im Video: Die Rede der Kanzlerin in Harvard