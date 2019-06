Kritik an Donald Trump Oettinger widerspricht Kramp-Karrenbauer

Darf man US-Präsident Donald Trump politisch in einigen Bereichen mit Russlands Präsident Wladimir Putin und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan vergleichen? Ja, meint EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) - und widerspricht damit seiner Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Es gebe zwar viele Unterschiede bei der Bewertung der Regierungen in Moskau, Ankara und Washington, sagte er in Brüssel. Gleichzeitig gebe es aber doch ein paar Gemeinsamkeiten. "Die Europäische Union wird von allen dreien nicht wirklich gemocht", sagte Oettinger mit Blick auf Erdogan, Putin und Trump. Alle drei bevorzugten zudem das Spiel "divide et impera" (lateinisch für teile und herrsche) und wollten die Mitgliedstaaten lieber "einzeln als Gesprächspartner oder Wettbewerber" sehen. Oettinger erklärte aber auch, er respektiere Kramp-Karrenbauers Position.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte Trump jüngst in Schutz genommen. Es sei nicht hinzunehmen, dass Trump, Putin und Erdogan in einem Atemzug genannt würden.

Oettinger hatte in der Vergangenheit unter anderem gesagt: "Wenn wir (...) die Erwartungen von Autokraten in Ankara, in Moskau oder in einem Flügel im Weißen Haus in D.C. erfüllen wollen - oder wenn wir gern den Chinesen einen letzten Beweis bringen wollen, dass Demokratie nicht funktioniert, dann müssen wir scheitern beim MFF (mehrjährigen Finanzrahmen)." Er forderte damit die Staats- und Regierungschefs auf, so schnell wie möglich über die europäische Finanzplanung für das kommende Jahrzehnt zu entscheiden.