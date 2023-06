Am liebsten wäre Bär die AfD los. »Wenn man die Partei verbieten könnte, wenn das so einfach wäre, würde ich das natürlich machen«, sagte die CSU-Politikerin. Zugleich schob sie der Bundesregierung die Hauptschuld am Erstarken der AfD zu. Es liege aber an allen demokratischen Parteien, den Menschen deutlich zu machen, dass es kein Protest sei, was die AfD mache. »Natürlich müssen wir da auch besser werden«, sagte Brugger mit Blick auf die Bundesregierung.