Zuletzt verlor die FDP bei drei von vier Landtagswahlen deutlich, in diesem Jahr stehen nun vier weitere an – zunächst am 12. Februar in Berlin. Was auffällt an allen Rednern, die neben Lindner an diesem Tag auf dem Podium sprechen: Die FDP-Verluste in den vergangenen zwölf Monaten sind öffentlich kein Thema, bei keinem der Redner. Allenfalls am Rande wird das Problem der Liberalen gestreift, das sie als kleinster Partner in der Ampelkoalition haben. Allen, die »rummäkelten« seien daran erinnert, dass ohne die Regierungsbeteiligung der FDP man jetzt Rot-Rot-Grün im Bund habe, ruft der baden-württembergische FDP-Landeschef Michael Theurer aus, seit einem Jahr nun Parlamentarischer Verkehrsstaatssekretär in Berlin.