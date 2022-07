Der FDP-Politiker Dirk Hilbert hat sich schon vor Auszählung aller Stimmen zum Sieger der Oberbürgermeisterwahl in Dresden erklärt. Der 50-Jährige lag am Sonntag nach der Auszählung des zweiten Wahlgangs in 535 von 538 Wahllokalen uneinholbar vorn. Auf Hilbert entfielen zu diesem Zeitpunkt 45,3 Prozent der Stimmen, auf seine Widersacherin Eva Jähnigen (Grüne) 38,4 Prozent.