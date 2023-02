Dass Russland die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 »völkerrechtswidrig und brutal angreift, betrifft uns und es macht uns tief betroffen«, sagte Hilbert. Dresden sei ein Beispiel, wie Frieden und Freundschaft neu entstehen, »im Respekt vor der Würde jedes Menschen und im Eintreten für eine demokratische und pluralistische Gesellschaft«. In der Stadt »Geborene und Zugezogene, Jung und Alt, Briten und Deutsche, Ukrainer und Russen« stünden zusammen im Gedenken an die Toten vom 13. Februar 1945 in Dresden – aber auch an die Opfer deutscher Bomben 1940 in Dresdens englischer Partnerschaft Coventry, an die Millionen Toten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sowie globaler Krisen.