Luftsicherheit Polizei rüstet gegen Drohnen auf

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat erstmals den Einsatz von Technik zur Abwehr ferngesteuerter Fluggeräte bestätigt. Wie die Behörde dem SPIEGEL mitteilte, sei am 17. Mai in Berlin durch einen Störsender "der Anflug der Drohne gestoppt" worden. Damals hatten Flüchtlingsaktivisten im gesperrten Luftraum über der Spree in Nähe eines BKA-Standortes eine ferngesteuerte Drohne aufsteigen lassen, sie filmten mit dem Gerät eine Protestaktion.

Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Linken-Anfrage hervorgeht, hat das BKA das "schultergestützte Wirkmittel" auch in einem weiteren Fall eingesetzt, Details zu diesem Vorfall sind nicht bekannt. Neben dem Bundeskriminalamt verfügt laut Regierung auch die Bundespolizei über "technische Systeme zur Detektion und zur Abwehr von Drohnen".

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei allein in Berlin 118 unerlaubte Drohnenflüge, 54 davon im Regierungsviertel. Gegenüber 2016 haben sich die Verstöße gegen Flugverbote mehr als verdoppelt. Die Zahl der potenziell gefährlichen Sichtungen von Drohnen in der Nähe von Flughäfen hat sich seit 2015 sogar mehr als verzehnfacht: Im vergangenen Jahr zählte die Deutsche Flugsicherung 158 Vorfälle.

Das BKA warnt vor einer zunehmenden Bedrohung durch Drohnen. "Die Palette der kriminellen Einsatzmöglichkeiten ist breit gefächert", teilte die Behörde dem SPIEGEL mit. Denkbare Szenarien reichten von Störungen von Veranstaltungen über Ausspähungen "bis hin zu möglichen terroristischen Anschlägen, zu deren Zielen auch Großveranstaltungen gehören können".