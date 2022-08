Die FDP unternahm deshalb nun den Vorstoß: Schilder mit Tempo 10 könnten Radfahrer »zu einem reduzierten Fahrtempo anhalten und gleichzeitig die Fußgänger warnen, dass es sich in der Mitte der Straße um einen Radweg handelt«. So heißt es der »Rheinischen Post« zufolge in einem Antrag. Am Freitag soll über den Antrag entschieden werden. Wie ein solches Tempolimit umgesetzt werden soll, insbesondere bei einem Fahrzeug, ist unklar. In Berlin klagt derzeit ein Radfahrer gegen das verkehrspolitische Instrument – er habe ja kein Tachometer . Anders als Autos.