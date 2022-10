Da die heute 25 Jahre alte Emilie R. zur Tatzeit eine Jugendliche war, muss das Gericht demnach zunächst entscheiden, ob unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird.

Bis Dezember sind mehr als ein Dutzend Verhandlungstermine angesetzt. Die Frau hatte zuletzt ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen und zählte im März 2022 zu einer Gruppe von zehn Frauen und 27 deutschen Kindern, die von der Bundesregierung aus einem Gefangenenlager in Syrien nach Deutschland geholt wurde. Vier ließ der Generalbundesanwalt direkt am Flughafen Frankfurt festnehmen.