Die Frau hatte sich nach Überzeugung des Gerichts Ende 2013 nach Syrien begeben und sich dort im Februar 2014 dem IS angeschlossen. Dem Urteil zufolge heirate die Frau nacheinander mehrere Kämpfer der Terrormiliz, führte für sie den Haushalt und eignete sich mit einem ihrer Männer ein Haus an, das geflüchteten IS-Gegnern gehörte. Auch trieb sie Spenden für den IS ein und beteiligte sich an Propaganda in den sozialen Medien. Der Haftbefehl gegen die 28-Jährige bleibt bestehen.

Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Über eine Revision hätte der Bundesgerichtshof zu entscheiden.