Durchtrennte Glasfaserkabel Generalbundesanwalt übernimmt Ermittlungen zu Bahnsabotage

In der Nacht zum Samstag hatten Unbekannte im nordrhein-westfälischen Herne gegen 2 Uhr und gegen 6 Uhr in Berlin sogenannte Lichtwellenleiterkabel in Kabelschächten durchtrennt. Daraufhin fiel das interne Bahnkommunikationssystem GSM-R in Norddeutschland komplett aus. Der Fernverkehr der Bahn wurde daraufhin in der Region aus Sicherheitsgründen gestoppt.