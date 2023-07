»Die FDP stellt sich klar gegen die Idee, Familien in unserem Land steuerlich noch mehr zu belasten«, sagte er der »Bild «-Zeitung. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sprach in der »Stuttgarter Zeitung« von einem »völlig unausgegorenen, nicht vom Koalitionsvertrag gedeckten Vorschlag«. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, das Ehegattensplitting leite sich »aus der Verfassung ab, die die Ehe unter besonderen Schutz stellt. Schon deswegen muss es bleiben«. Die Abschaffung, so Dürr, würde eine Steuererhöhung bedeuten.