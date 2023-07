»Die Ampel muss endlich damit aufhören, Familien gegeneinander auszuspielen und die Menschen zu verunsichern«, sagte CDU-Mann Frei zu dem Vorstoß. »Anstatt die Fundamente unserer Gesellschaft in Zweifel zu ziehen, sollten Ehe und Familie mehr wertgeschätzt werden.« Er sagte weiter: »Die Koalition darf nicht vergessen: Für Ehepartner gelten nicht nur spezielle steuerliche Regeln, sie stehen in schwierigen Zeiten auch füreinander ein.« Damit trügen »Ehe und Familie wesentlich zur Entlastung der Gesellschaft bei«, so der CDU-Politiker. »Aus diesem Grund treten wir für den Erhalt des Ehegattensplittings ein.«