Felicitas Riedl, 45, ist Leiterin der Life Science and Health Abteilung bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Luxemburg. Sie studierte theoretische Medizin in Marburg und absolvierte ein Forschungssemester mit Schwerpunkt Humangenetik in Stanford. Bevor sie 2007 zur EIB kam, arbeitete sie für eine Unternehmensberatung in München und Los Angeles und für den Europäischen Investitionsfonds.

Foto: EIB