Nun kann man es zynisch finden, über Lebensträume zu reden, während die Feuerwehrleute an vielen Orten dieser Republik noch gegen die Flammen kämpfen. Aber das eine ist mit dem anderen verbunden. Die Ökosysteme sind aus dem Gleichgewicht geraten und die Brände sind dafür das extreme Zeichen. Ein Weckruf, eine deutliche Warnung. Da ist einerseits die Art der Wälder: Was in Brandenburg brennt, sind Kiefernforste, angebaut für schnelles Wachstum und zur Holzverarbeitung. Wie schädlich diese Monokultur ist, weil sie den Boden aussaugen, hat die taz hier aufgeschrieben . Ich habe selbst als Schülerin Kiefern gepflanzt, das war Teil unseres Unterrichts, Aufforstung. Wir dachten damals, wir taten etwas Gutes. Auch das ein Irrtum.

Weltweit steht Bauen für 70 Prozent der Flächenversiegelung. In Deutschland wurde in den vergangenen Jahren gebaut, als gebe es Flächen ohne Ende. Als könnte man die Landschaft verwüsten, ohne dass es Auswirkungen auf Natur und Klima hätte. Vor etwa 20 Jahren beschloss die damalige Bundesregierung zwar, den Flächenverbrauch bis 2030 auf 30 Hektar täglich zu senken und bis 2050 quasi auf null zu reduzieren. Doch laut Bundesumweltministerium werden weiterhin jeden Tag 54 Hektar neu als sogenannte Siedlungs- und Verkehrsflächen ausgewiesen. Nicht alles, aber ein großer Teil dieser Flächen wird zugepflastert oder zubetoniert. Dadurch kann Regenwasser weniger versickern und fehlt in der Grundwasserversorgung. Dürreschäden und Hochwassergefahr sind die Folgen.