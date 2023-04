Am 14. März spendete die Deutschen Vermögensberatung (DVAG) 100.000 Euro an die CDU. Durch gemeinsame Recherchen des SPIEGEL und des Portals Abgeordnetenwatch.de kam heraus, dass sich Parteichef Friedrich Merz an jenem Tag mit dem DVAG-Lobbyisten Helge Lach in der Parteizentrale getroffen hatte. Auf Anfrage teilte das Unternehmen mit, die Spende sei »an Friedrich Merz in seiner Funktion als Parteivorsitzender übergeben« worden. Zur Art der Übergabe äußerten sich das Unternehmen und die Partei nicht.