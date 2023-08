Spahns Aussage von einer vermeintlich »ungesteuerten Asylmigration« wird als zynisch kritisiert, da die Bundesregierung laut Grundgesetz verpflichtet ist, politisch verfolgten Menschen humanitären Schutz anzubieten, wenn sie aus ihrer Heimat fliehen. So sieht es auch die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Lamya Kaddor. Es könne »keine Lösung sein, Menschenrechte auszusetzen, um Migration zu begrenzen«. Populistische Forderungen verminderten weder Migration noch verbesserten sie die Integration oder beseitigten Fluchtursachen, sagte sie der »Welt«.

Clara Bünger, die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, sagte, ebenfalls in der »Welt«: »Wer Migration vollständig beenden möchte, nimmt in Kauf, dass viele Menschen unter Anwendung von brutaler Gewalt sterben werden.« Diese Gewalt sei schon heute an den europäischen Außengrenzen zu beobachten, zum Beispiel in Form illegaler Pushbacks, so Bünger: »Spahn möchte das jetzt noch verschärfen.«