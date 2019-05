Elke Büdenbender "Frau des Bundespräsidenten zu sein, ist nicht schwer"

Das Leben als Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht Elke Büdenbender ganz entspannt. "Nein, es ist nicht schwer", sagte die First Lady in der usbekischen Stadt Urgantsch in einer Gesprächsrunde mit Deutsch lernenden Schülern und Studenten.

Sie kenne ihren Mann schon seit mehr als 30 Jahren. "Ich habe nicht den Bundespräsidenten geheiratet, sondern Frank-Walter Steinmeier." Steinmeier und seine Frau absolvierten am Dienstag und Mittwoch einen Staatsbesuch in Usbekistan.

Ein Schüler hatte Büdenbender gefragt, ob es schwer sei, Frau des Staatsoberhaupts zu sein. Sie erwiderte, bisher hätten sie ja beruflich verschiedene Dinge gemacht, jetzt seien sie erstmals gemeinsam unterwegs. "Ich bin wirklich gern Verwaltungsrichterin, aber das ist jetzt noch mal eine ganz neue Erfahrung", sagte die Juristin. "Wir müssen uns da neu sortieren, aber es macht einfach viel Spaß." Und für sie sei dies "ein großes Privileg und eine große Freude".