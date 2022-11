Unternehmer Musk steht nach seiner Übernahme von Twitter in der vergangenen Woche stark in der Kritik : Per Mail wurde die Hälfte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen und ein blauer Haken zur Verifizierung soll künftig acht Dollar im Monat kosten. Zuletzt hatten namhafte Firmen wie Volkswagen und Pfizer angekündigt, Werbung bei Twitter aussetzen zu wollen. Die Firmen sorgen sich, dass ihre Anzeigen neben negativen Inhalten auftauchen könnten. Musk drohte daraufhin, diese Unternehmen bloßzustellen.