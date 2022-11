Elon Musk und Twitter Der will nur spielen

Statt darüber zu streiten, ob der Ex-Präsident auf Twitter guttut, sollte man deshalb lieber überlegen, wie verdammt knapp die Midtermwahlen in den USA in Wahrheit ausgegangen sind, obwohl die Republikaner viele halbgescheite Schmierenkomödianten aufgestellt hatten. »Das Volk hat gesprochen«, schrieb Elon Musk zu seiner Entscheidung, Trump wieder zuzulassen. Aber er könnte es auch auf die Midterms beziehen, bei denen mehrere Hundert der treuesten Trumpianer ihre Wahlen gewannen. Jemanden, der darum mit guten Aussichten in das Rennen um die US-Präsidentschaft geht, kann man nicht aus der Öffentlichkeit verbannen. Das können TV-Gesellschaften nicht, Zeitungen nicht und Twitter auch nicht.

Was Twitter, sein neuer Eigentümer und viele, viele Teilnehmer freilich allesamt lassen sollten, ist das fortwährende Kokettieren mit dem eigenen Exitus. Bei Elon Musk nervt die klebrige Eitelkeit des Helden, der gerufen und gebeten werden will. Es gilt die Betriebswirtschaftslehre, wonach eine Firma, die das eigene Ableben in Aussicht stellt, bereits ungut zu riechen beginnt. Und den ankündigungsstarken, ausstiegsgeneigten Teilnehmern sei der alte Spruch zitiert: Wenn es umsonst ist, bist du das Produkt. Elon Musk macht gerade blendend gute Geschäfte mit der Empörung. Wer da nicht mittun will, soll gehen, aber bitte schweigend.