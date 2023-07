Der FDP-Vizefraktionschef Konstantin Kuhle schrieb, er empfinde den Umgang in der Koalition, interne Post zu twittern, als peinlich. »Aber wir können das gerne so weiter spielen. Die Elterngeld-Idee kommt aus dem Hause Paus. Christian Lindner ist nicht schuld an der Verfassung.«

In dem Brief, den Kuhle und Strasser veröffentlichten, schreibt Lindner: »Der notwendige Einsparbetrag kann aber selbstverständlich auch an anderen Stellen Ihres Etats realisiert werden.«