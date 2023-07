So halten bei den Befragten unter 30 Jahren nur 55 Prozent die Kürzung für richtig, bei der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen nur 52 Prozent. Es dürfen jene Alterskohorten sein, die am deutlichsten schauen müssen, wie sie Kinderwunsch und Auskommen in einer krisengebeutelten Zeit zusammenbringen können.