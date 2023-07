Zwischen Finanzministerium und dem von der Grünen-Politikerin Lisa Paus geführten Familienministerium werden derweil die Verantwortlichkeiten hin- und hergeschoben: »Wenn die zuständige Kollegin selbst von der Änderung beim Elterngeld nicht überzeugt ist, dann kann und sollte sie ihren Konsolidierungsbeitrag in anderer Weise erbringen«, twitterte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstag.

Paus’ Parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz (Grüne) hielt der Aussage einen Brief aus dem Bundesfinanzministerium (BMF) entgegen, in dem von 500 Millionen Euro die Rede war, die durch Kürzungen des Elterngelds bewerkstelligt werden sollten. »Lese hier eine klare Ansage aus dem BMF«, schrieb sie darüber. Aus dem Familienministerium heißt es, es habe ohnehin keine andere Stelle gegeben, an der man hätte kürzen können.