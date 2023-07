Elterngeldkürzung Wollen die Reichen jetzt keine Kinder mehr?

In der Debatte kommt der künftige Nachwuchs zuvorderst als Budgetposten vor, als markanter Einkommens-, mithin Wohlstandsverlust, den es zu kompensieren gilt. In den unteren Einkommensgruppen ist das tatsächlich ein sehr legitimer Abwägungsgrund, wenn die zwei Einkommen in voller Höhe unterbrechungslos gebraucht werden.

Aber ist das auch so in den hohen Gruppen? Wer ein Kind in seiner Budgetkalkulation zwischen den Kosten für das neue E-Auto, dem Fernosturlaub oder der Solaranlage eingruppiert, und es dann unterm Strich eng zu werden scheint, dem sei gesagt: Wer sich auf solchem Niveau schon vor der Niederkunft das Gemüt zergrübelt, der überlebt, zugespitzt, keine drei Monate mit Kind.