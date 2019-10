Audienz bei Frankreichs Präsident Macron empfängt deutsche Grünenchefs zum Tête-à-tête

Es wurde geplant, vertagt und wieder verworfen. Es hat rund ein Jahr gedauert. Jetzt aber sei es endlich soweit, lobt man sich diesseits und jenseits des Rheins: Emmanuel Macron, der französische Präsident, empfängt nach Informationen des SPIEGEL diese Woche die beiden deutschen Spitzengrünen Robert Habeck und Annalena Baerbock im Élysée-Palast.

Einzig ein Nuklearkrieg könne das Treffen noch platzen lassen, witzelt man in Macrons Entourage.

Es ist, so viel steht fest, nicht selbstverständlich für einen französischen Staatspräsidenten, die Vorsitzenden der kleinsten Oppositionspartei im deutschen Bundestag zu sich einzuladen.

Andererseits, was ist noch selbstverständlich?

Der Höhenflug der Grünen, ihre Erfolge - ob in Deutschland, in Österreich, oder eben auch, wie bei der Europawahl, in Frankreich - hat sie wie Ausrufezeichen auf die politische Landkarte gesetzt.

Dass Emmanuel Macron mittlerweile gediegene Lust hegen dürfte auf eine neue, anders geartete Regierung in Berlin, ist kein bloßes Raunen mehr.

Denn mit Kanzlerin Angela Merkel oder Finanzminister Olaf Scholz der routinierten Frustration deutsch-französischer Beziehungen entkommen zu können, daran glaubt in Paris niemand mehr. Die Hoffnung ist grün, und die Zukunft vielleicht ja auch - so das Kalkül. Greta Thunberg jedenfalls war bereits im Februar zu Besuch im Élysée.

Es macht durchaus ein bisschen Spaß, sich vorzustellen, wie Robert Habeck mit seiner Fahrradkurier-Umhängetasche und den ewigen Jeans um den geharkten Kieshof schlurft, wo sonst die Staatschefs dieser Welt aus ihren polierten Limousinen steigen und die republikanische Garde die Hacken aneinander schlägt.

Dass auch Co-Chefin Annalena Baerbock neben ihm auf den goldenen Louis-XIV-Sesselchen in Macrons Büro Platz nehmen wird, das ist einer Planänderung geschuldet. Eigentlich wollte Habeck alleine zu Gesprächen reisen: von Brüssel nach Paris und von dort weiter nach Rom. "Robert will eigentlich einfach nur lernen", hört man in der Partei auf die Frage, worum es bei dieser Reise geht.

Aber Habeck vor Goldstuck allein im Gespräch mit Emmanuel Macron? Das hätte wohl selbst der harmonischsten aller Doppelspitzen zugesetzt. Deshalb reist Baerbock jetzt kurzerhand mit nach Paris. Die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi darf Habeck dann wieder alleine treffen.

Yoan Valat/ AFP Emmanuel Macron: Wie grün ist der Präsident wirklich?

Das Grünen-Duo zündet damit die zweite Stufe der gemeinsamen Polit-Biographie. Nach einer kleinen Flaute im Sommer sind sie wieder obenauf, soll heißen: liegen in den Umfragen derzeit nur knapp hinter den Unionsparteien auf Platz 2.

Da das Regieren mittlerweile selbst in Deutschland zu einer eher fragilen Sache geworden ist, schaut man sich um. Sucht nach neuen Allianzen, möglichen Partnern, nicht mehr nur in Brandenburg oder Berlin, sondern auch eine Ebene drüber, der europäischen.

Es war ein langer Weg zu diesem Treffen mit Emmanuel Macron, trotz der Schnittmenge gemeinsamer Interessen.

Zum einen mag das an der überbordenden Agenda des Franzosen gelegen haben, zum anderen lag es an Animositäten bei den Grünen. Viele in der Partei halten Macron für einen eher fiesen Neoliberalen, der vor allem den Wohlfahrtsstaat schleifen will. Ein unberechtigter Vorwurf. Wahlweise auch für eine Art Möchtegern-Hegemon, der genuin französische Interessen als europäisch verbrämt. Ein nicht ganz unberechtigter Vorwurf.

Statt diese Befindlichkeiten im Sinne einer übergeordneten Sache, zum Beispiel der Europawahl, kurz beiseite zu schieben, lebten sie im Frühjahr nochmal richtig auf. Sven Giegold, europäischer Grünen-Abgeordneter - Baerbock und Habeck besuchen ihn an diesem Dienstag in Brüssel -, bezichtigte einen zu Macron übergelaufenen französischen Grünen öffentlich des Dolchstoßes.

Was Europa angehe, habe man bestimmt nicht auf Macron gewartet, schrieb Giegold beleidigt.

Das kann man auch anders sehen.

Und Ursula von der Leyen, von Macron vorgeschlagene Kommissionspräsidentin in spe, wollten die europäischen Grünen nicht mittragen, was zumindest bei Robert Habeck leichte Bauchschmerzen verursacht haben soll. Die "Quasi-Regierungspartei" (Habeck) mag im Wartestand verharren, zieht sich aber auch gern mal in die Trotzecke zurück.

Sprach man in den vergangenen Monaten Annalena Baerbock auf die regierenden Franzosen an, wurde sie recht schnippisch. Mit Finanzminister Bruno Le Maire, den das Grünen-Duo jetzt in Paris auch treffen wird, hatte sie in der Vergangenheit weniger sympathisiert. Le Maire ist allerdings auch ein besonders glattpoliertes Beispiel der herrschenden Klasse in Frankreich.

Das grüne Motto: Wir sind selber groß

Kurz: Europapolitisch gesehen zeigten sich die Grünen bislang eher zickig gegenüber Macron. Nur nicht zu viele Zugeständnisse, nur kein zu lauter Beifall. Nach dem Motto: Wir sind selber groß. Baerbock störte sich auch an Macrons "Kerneuropagedanken".

Ob der Ansatz des französischen Präsidenten "zu intergouvernemental" ist oder nicht, all das werden sie nun persönlich diskutieren können, bei diesem ersten Tête-à-Tête in der doch recht beeindruckenden Kulisse des Élysée.

Mal sehen, was Baerbock hinterher sagt. Es gibt im persönlichen Gespräch wenige Politiker, die einnehmender sein können als Emmanuel Macron.

Ein erstes Beschnuppern fand bereits am Freitag statt, in Berlin trafen sich die beiden Grünen mit Clément Beaune, Macrons Chefberater für Europa und einer seiner engsten Vertrauten. Aus dessen Umfeld hieß es hinterher, Beaune sei etwas enttäuscht gewesen von dieser Zusammenkunft.

Baerbock und Habeck hätten vor allem versucht, herauszufinden, wie "grün" Macron wirklich sei.