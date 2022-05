Antrittsbesuch bei Scholz Macron wirbt für neuen Staatenverbund

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach seiner Wiederwahl zu einem Antrittsbesuch in Berlin empfangen. »Frankreich hat sich in dieser Wahl ganz klar für Europa entschieden«, sagte Scholz über den Sieg Macrons gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Das sei gerade in schwierigen Zeiten ein wichtiges Zeichen.