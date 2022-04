Antisemitische Parolen auf pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin am Wochenende haben Empörung in der Bundespolitik ausgelöst. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schrieb am Sonntag auf Twitter , es gebe in Deutschland keinen Platz für Judenfeindlichkeit. Der Rechtsstaat müsse konsequent handeln. »An antisemitische Beschimpfungen dürfen wir uns niemals gewöhnen – egal von wo und von wem sie kommen.«