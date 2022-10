Starke Schmerzen, Blutungen, ungewollte Kinderlosigkeit – Folgen von Endometriose, an der eine von zehn Frauen in Deutschland leidet. Bisher ist nur wenig über die Krankheit bekannt. Nun will die Bundesregierung stärker in die Forschung investieren. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat deshalb Forschungsmittel in Höhe von fünf Millionen Euro für diese zweithäufigste gynäkologische Erkrankung beschlossen.