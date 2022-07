Seit Wochen streiten FDP und Grüne in der Ampel-Koalition darüber, ob die deutschen Atomkraftwerke länger am Netz bleiben sollen. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hatte jüngst vorgeschlagen, die Meiler »nötigenfalls bis 2024« am Netz zu lassen. Die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang hält davon nichts: »Das, was Christian Lindner da will, ist nichts anderes als der Wiedereinstieg in die Atomkraft. Und das wird es mit uns auf jeden Fall nicht geben«, sagte Lang im ZDF-Sommerinterview.