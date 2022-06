Die Frage weiterer Hilfsmaßnahmen für Bürger und Unternehmen droht zum Streitfall in der Ampel-Koalition zu werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte soeben die Erwartungen gedämpft. »Im Bundeshaushalt 2022 gibt es keine Reserven«, sagte er dem Nachrichtenportal »t-online«. Es gebe finanziell und rechtlich wenig Spielraum für weitere Entlastungen noch in diesem Jahr, »wenn wir nicht woanders sparen«. Lindner bekräftigte die Haltung seiner Partei, Rentnern keine Energiepreispauschale auszuzahlen. An den Freien Demokraten scheitere eine Entlastung nie. Aber zugleich sei der Bund an seiner finanziellen Grenze angekommen.