Tatsächlich ist bei der Ampelkoalition die Gaspreisbremse im Gespräch (lesen Sie hier, was der Deckel bringen soll ). Strittig ist aber die Finanzierung. Finanzminister Christian Lindner (FDP) pocht darauf, dass die in den vergangenen Jahren wegen der Coronapandemie ausgesetzte Schuldenbremse wieder eingehalten wird. »Wir können nicht dauerhaft auf Pump leben« – diese Botschaft verbreitete er immer wieder, jüngst auch in einem SPIEGEL-Gastbeitrag.