Energiekrise Die nationale Einheit ist dreifach bedroht

Mit Geld allein wird der Staat die Zustimmung der Deutschen nicht gewinnen können. Es braucht eine überwölbende Erzählung. Einige unbeholfene Versuche sind bereits zu notieren. Von einem »Winter der Solidarität« sprechen einige Grüne, aber das klingt eher nach der Heilsarmee. Der Finanzminister verspricht, dass »in diesem Land in diesem Winter niemand hungern und niemand frieren« wird – aber das macht ob der Reichweite der Ansage womöglich mehr Angst als Hoffnung in einer Gesellschaft, die solche Not bislang nur an ihren äußersten Rändern kannte. Der Bundeskanzler wiederum sagt, das Land werde »über sich hinauswachsen«, aber vor allem sagt er »You’ll never walk alone«. Den Satz hat er sich, wie es heißt, ganz allein in seinem Büro ausgedacht. Nun ja, aber warum auf Englisch?