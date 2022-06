Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bemüht sich angesichts des Kriegs in Osteuropa um eine schnelle Energie-Unabhängigkeit von Russland. Nach den jüngsten Drosselungen russischer Gaslieferungen können die Gasspeicher in Deutschland nicht in geplantem Maße für den Winter gefüllt werden. Habeck hat daher die Durchsetzung von Energiesparmaßnahmen mit gesetzlichen Mitteln ins Spiel gebracht. Fracking in Deutschland lehnt er aber ab und verweist auf mögliche negative Folgen für die Umwelt sowie rechtliche Hürden.