Das schwimmende Terminal mit Standort in Wilhelmshaven soll im übernächsten Winter, also 2023/2024, an den Start gehen. Es werde zwar für fünf Jahre gechartert, aber nur so lange betrieben werden, bis ein Wasserstoff-Terminal an den Start gehe, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Das soll nämlich parallel als Möglichkeit zur Anlandung von grünem Wasserstoff geschaffen werden.