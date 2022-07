Drei Atomkraftwerke sind noch am Netz, drei weitere wurden Ende 2021 stillgelegt, haben aber noch eine Betriebsgenehmigung. 2022 soll der Atomausstieg vollendet sein, den Angela Merkel nach Fukushima abrupt einleitete. Anders als behauptet gab es damals keinen sachlichen Grund dafür: Hätte Fukushima die solide Flutabsicherung und die robuste Notstromversorgung der deutschen Anlagen gehabt, wäre der Unfall höchstwahrscheinlich nicht passiert. In der jetzigen Energiekrise könnten AKW Anteile an Gas- und Kohlestrom ersetzen, die sonst mit russischen Energieträgern produziert würden.

Doch die Bundesregierung will die Diskussion darüber beenden. Ihr gelingen in diesen Tagen erstaunliche Volten. Während Habeck die Bürger in Energiesparaufrufen um jede Kilowattstunde anbettelt, sind die zig Milliarden Kilowattstunden aus den Atomkraftwerken für ihn offenbar irrelevant. Während man jahrelang sagte, die Atomkraft habe keine Akzeptanz in der Bevölkerung, ignoriert man heute Umfragen, wonach mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger Zustimmung zu einer Laufzeitverlängerung signalisieren. 2021 produzierten die damals noch sechs deutschen Atomkraftwerke genauso viel Strom wie die gesamte Fotovoltaik. Nun aber spielt man ihren Anteil an der Stromversorgung herunter, obwohl planbare Regelleistung aus AKW in Engpass-Situationen über Wohl und Wehe des Netzes entscheiden könnte.