Mit umfassenden Hilfen will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der Energiekrise kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland helfen. »Wir werden die deutschen Unternehmen und den deutschen Mittelstand schützen«, kündigte der Grünen-Politiker in der Haushaltsdebatte an. Dies solle für eine begrenzte Zeit erfolgen, bis Anstrengungen auf nationaler und europäischer Ebene zur Dämpfung der hohen Strom- und Gaspreise wirken würden.