In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind am Montagabend erneut Tausende Menschen zu Protestaktionen auf die Straße gegangen.

Allein in mehr als zwölf Städten Mecklenburg-Vorpommern demonstrierten nach Angaben der Polizei rund 6000 Menschen gegen hohe Energiepreise und die Politik der Bundesregierung, in der Landeshauptstadt Schwerin waren es 1600 Teilnehmer. Dazu kamen jeweils mehrere hundert Menschen unter anderem in Wismar, Parchim, Ludwigslust, Güstrow, Neubrandenburg, Neustrelitz und Waren an der Müritz.