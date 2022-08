Finanzminister Lindner kündigte an, die Ampel werde die staatlichen Regeln für den Strommarkt anpassen. Mit Blick auf das versprochene Entlastungspaket sieht Lindner im Haushalt für 2022 noch Spielräume »im einstelligen Milliardenbereich«. Das gehe unter anderem auf Steuereinnahmen zurück, die stärker sprudeln als erwartet. 2023 werde der Spielraum dann noch größer sein, weil hier schon Vorsorge getroffen worden sei. Lindner rechnet hier mit einem zweistelligen Milliardenbereich.

Die bisherigen beiden Entlastungspakete hatten ein Gesamtvolumen von rund 30 Milliarden Euro.

Absage an die Übergewinnsteuer

Einer vor allem von der Opposition geforderten Übergewinnsteuer steht der Finanzminister allerdings skeptisch gegenüber, da gebe es hohe Hürden. In der Praxis gebe es in anderen Ländern viele Probleme, in Italien beispielsweise 20 Klagen dagegen. Das sei »sicherlich kein Allheilmittel«, sagte Lindner.