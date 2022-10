Entlastungspakete Das Wort »Einzelfallgerechtigkeit« gibt es nur auf Deutsch

Die Winterhilfen nähren den Sozialstaatsbürokratismus. Doch diesmal darf das linke Sehnen nach Einzelfallgerechtigkeit nicht obsiegen.

Am Wochenende habe ich nachgeschaut, was »Einzelfallgerechtigkeit« auf Englisch oder Französisch heißt. Und schau an, offenbar gibt es in keiner der beiden Sprachen ein vergleichbares Wort dafür, im Italienischen und Spanischen übrigens auch nicht. Vermutlich gibt es Umschreibungen, aber das ist ja der springende Punkt: »Einzelfallgerechtigkeit« liegt nur den Deutschen, den Linken zumal, so nah am sehnenden Herzen, dass es ein eigenes, sattes Wort dafür gibt.