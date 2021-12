Nach Regierungswechsel Entwicklungsministerin Schulze attackiert CSU-Vorgänger – für schlechte Haushaltsführung

»Ich hätte mein Haus nicht so an meine Nachfolgerin übergeben wollen«: Svenja Schulze zeigt sich beunruhigt nach dem Kassensturz im Entwicklungsministerium. So könne man internationalen Verpflichtungen kaum nachkommen.