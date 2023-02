Wissler wollte am Dienstag den sogenannten Kobane-Prozess gegen hochrangige Vertreter der HDP in Ankara beiwohnen, darunter die früheren HDP-Chefs Selahattin Demirtaş und Figen Yüksekdağ. Trotz Schneefalls konnte sie am Vormittag von Diyarbakır nach Ankara fliegen. In der überwiegend kurdischen Stadt im Osten des Landes war der Flugverkehr wegen heftiger Schneefälle teilweise eingeschränkt.