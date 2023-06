Was also war im Herbst passiert? Damals wurde das erste Mal so richtig spürbar, was die Sanktionen, die wegen des Angriffskrieges gegen Russland verhängt wurden, für die Menschen hierzulande bedeuten könnten. Die Preise stiegen, es ging immerzu um eine drohende Energiekrise, man sorgte sich vor Frieren in den eigenen vier Wänden und Blackouts.

Die AfD war die Partei, die am lautesten sagte, dass die Deutschen nicht für die um ihr Leben kämpfenden Ukrainerinnen und Ukrainer leiden sollten, organisierte landauf, landab Demonstrationen, die den Egoismus ins Zentrum stellten: »Unser Land zuerst«. Und die AfD half fleißig, die Ängste in der Bevölkerung anzufachen: Sie faselte von drohenden Plünderungen und Unruhen nach Blackouts, von gigantischer Rezession und Inflation.