105 Stimmen Vorsprung

Zweifelsohne Argumente, die Wegner für sich ins Feld führen kann (und wird). Zudem sind sie schlagkräftiger als der Verweis auf Anstand und vermeintlichen Regierungsauftrag. Nur: 28 Prozent bleiben 28 Prozent. Wenn sich SPD, Grüne und Linke zusammenfinden, dann kommen sie auf 83 Sitze im Abgeordnetenhaus. Das ist: eine satte Mehrheit.

Nachdem die SPD mit gerade mal 105 Stimmen Vorsprung vor den Grünen auf dem zweiten Platz gelandet ist, hat sie das gute demokratische Recht, einen eigenen Versuch zur Regierungsbildung zu unternehmen.

Die Frage ist nur, ob die Sozialdemokraten diesen Versuch mit Franziska Giffey an der Spitze unternehmen sollten. Denn selten zuvor hatte eine Spitzenkandidatin bei Landtagswahlen derart schlechte Werte wie Giffey: Popularität zuletzt gerade mal bei 36 Prozent, Zufriedenheit mit ihrer Regierung bei 24 Prozent. Am Sonntag hat sie der SPD das historisch schlechteste Ergebnis in Berlin beschert.