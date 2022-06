Steinbach ist erst in diesem Jahr AfD-Mitglied geworden; für die Partei hatte sie sich allerdings bereits seit ihrem Austritt aus der CDU 2017 engagiert. »Ich will einfach nicht länger tatenlos zusehen, wie unser schönes Land in den Abgrund ruiniert wird«, begründete Steinbach in Riesa ihre Bewerbung. Millionen Bürger stünden am »wirtschaftlichen Abgrund«, und die Meinungsfreiheit sei »so unter Druck wie niemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik«, beklagte sie.