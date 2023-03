Anfang Dezember waren bei einer bundesweiten Razzia bereits 25 Angehörige der mutmaßlichen Terrorgruppe rund um Heinrich XIII. Prinz Reuß festgenommen worden. Reuß' Jagdschloss in Bad Lobenstein wurde durchsucht, der mutmaßliche Anführer selbst wurde in Frankfurt am Main festgenommen.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen die Gruppe wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Die Ermittler vermuten, dass sich die Gruppe zum Ziel gesetzt hat, »die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland zu überwinden«. Dabei soll auch der »Einsatz militärischer Mittel und Gewalt gegen staatliche Repräsentanten« geplant gewesen sein.